Mülkiye Başmüfettişliğine atanan valiye veda yemeği

Veda yemeğinde konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Hizmet etmeye gayret ettik. Bir eksiklik varsa sizlerden helallik diliyorum" diyerek Tekirdağlılara veda etti.

Tekirdağ Valiliğince Polisevinde düzenlenen veda yemeğine Vali Ceylan'ın yanı sıra 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Müftüsü İsmail İpek, AFAD İl Müdürü Recep Erol, Yeşilay İl Başkanı Şener Çelikayar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube İl Müdürü Gökay İnal, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Milli Eğitim İl Müdürü Ersan Ulusan, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Vali Ceylan, "Böyle bir organizasyonu düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlerin de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığının son kararnamesi ile 2 buçuk yıla yakındır görev yaptığım Tekirdağ ilinden Mülkiye Başmüfettişi olarak atamam gerçekleştirildi ve bu münasebetle bu süreç içerisinde Tekirdağ'da hem sizlerle, değerli vekillerimiz ile Büyükşehir Belediye Başkanımızla diğer başkanlarımızla, tüm çalışma arkadaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve tabi ki Tekirdağ'da basınımızın gerçekten çok değerli katkılarıyla hizmet etmeye gayret ettik" dedi.

"Günahıyla, sevabıyla gayret sarf ettik"

Asıl amaçlarının vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyleyen Vali Ceylan, "Asıl amacımız bu süreç içerisinde en iyi şekilde burada görevimizi icra edip halkımıza, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti, en hızlı şekilde sunma gayreti içerisinde olduk. Neticede de inşallah biz yapabildiğimiz kadarıyla günahıyla, sevabıyla gayret sarf ettik. Takdir tabi ki vatandaşlarımızındır. Ben bu süreç içerisinde bana destek veren bütün çalışma arkadaşlarıma, tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Hata yapmış olduğumuz herhangi bir eksiklik varsa sizlerden helallik diliyorum. İnşallah bundan sonra da hep birlikte yine de ben bir Tekirdağlı olarak bundan sonra sizlerle birlikte olacağım. Sizlerin de her zaman için çalıştığım yerlerde bundan sonra görev yerimde hep birlikte gönül birliği içerisinde kapımızın her zaman sizlere açık olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.

"Bu hizmet kervanı yürüyecektir"

Önemli olanın ihlas içerisinde samimiyetle hizmet edebilmek olduğunu da dile getiren Vali Ceylan, "Biz bunu başarmaya gayret sarf ettik. inşallah bu konuda biz üzerimize düşeni bir nebze de olsa yapabilmişizdir diye düşünüyorum. Bundan sonra görev alacak olan çok değerli ağabeyimiz inşallah burada bayrağı en iyi şekilde alıp daha iyi yerlere götürecektir. Muş Valiliğinden Tekirdağ Valiliğine atanan çok değerli ağabeyimiz Aziz Yıldırım beyefendi inşallah bundan sonra da burada sizlerle birlikte Tekirdağlı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edecektir. Bu hizmet kervanı yürüyecektir. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum ve sizlerle birlikte aynı duygular içerisinde olmaya devam edeceğim" diyerek veda yemeğine katılan herkesle teker teker vedalaştı.