Muratlı Cemevi hizmete açıldı

Bu tesisle Tekirdağ’da 4 yılda 6 milyon 250 bin liralık cemevi tesisi inşa ediliyor.

Muratlı Cemevinin bin 450 metrekare kullanım alanı olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Genel Sekreteri Oral Karakaya, "Cem evimiz zemin, bodrum ve üstte iki kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Bodrum kat, cenaze hizmetlerinin verileceği bölümlerden, zemin katı ise mutfak ve yemekhane oluşmaktadır. Birinci katta ibadet yerleri ve üst katta da derslikler ve sohbet alanları mevcuttur. İnşaatımızın toplam maliyeti 2 milyon 650 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, alevi yurttaşlarımızın sorunlarının ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çok hassas bir şekilde çalışmaktayız. Bu çerçevede 2018 yılı Şubat ayında da Şarköy ilçemizde cemevimizin temelini attık. Şu anda birinci katın betonarmesi tamamlanmış durumdadır. Aynı zamanda Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerimizdeki cemevlerimizin tadilatları Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirmiştir. Şu anda arkadaşlarımız Ergene ilçemizde yeni bir Cemevi projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa zamanda bu hizmeti de gerçekleştirmiş olacağız. Bugün itibarıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Cemevlerine aktarmış olduğumuz toplam ödenek tutarı, 3 milyon 750 bin liradır. Şarköy Cemevini de tamamladığımız zaman bu rakam, 6 milyon 250 bin lira olarak gerçekleşecektir. Yani 4 yıllık bir yönetim döneminde 6 milyon 250 bin liralık bir yatırımı, Alevi yurttaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

"Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma anlayışı ile tüm canlarımızla gönül köprüleri kuruyoruz"

Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilde belediye olarak yapılan yatırımlara değindi. Albayrak, "Güzel Tekirdağ’ımıza bir değer, cemevi daha kazandırıyor olmanın mutluluğu ile bir aradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri Tekirdağ’da görülmemiş büyüklükte projeleri hayata geçiriyoruz. 11 ilçemiz ve 355 mahallemizde 1 milyonu aşan büyük bir nüfusa hizmet götürüyoruz. Bütün ilçelerimizin ayrı sorunları ve ihtiyaçları var. Nerede hangi konuda hizmete ihtiyaç duyuluyorsa onu gerçekleştiriyoruz. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çok geniş bir yelpazede hizmet verirken dini, sosyal ve kültürel hizmetleri ihmal etmemiz de söz konusu olamazdı. 2017 yılında temelini attık, inşaatımız tamamlandı. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Cemevleri, Alevi ve Bektaşi canların, Yaradan ile bir oldukları bütünleştikleri, dargınların barıştığı, aşlarını aynı sofrada bölüştükleri, manevi değeri yüksek yerlerdir. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma anlayışı ile tüm canlarımızla gönül köprüleri kuruyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinden yurttaşlarımızın bir arada, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Tekirdağ ilimizde herkesi kucaklıyoruz. Alevi ve Bektaşi Canlarımızın, cem olacakları, sevgilerini ve aşlarını paylaşacakları Muratlı Cemevimizin açılışını yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Muratlı Cemevinde çok amaçlı salon, aşevi, derslikler ve kütüphane yer alacak. Böylece Muratlı ilçemize çağımızın tüm teknolojik imkanlarının kullanıldığı, özgün ve estetik bir mimari anlayışla inşa edilen bir Cemevi kazandırmış olacağız. Muratlı ilçemize verdiğimiz hizmetler elbette bununla sınırlı değil. 11 ilçeye 11 okul projemiz kapsamına Muratlı’da Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet İlkokulunu eğitim ve öğretime kazandırdık. İnanlı Çeşmesi Mesire Alanı’nın çevre düzenlemesini yaparak hizmete sunduk. Ayrıca Muratlı ilçemizde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa ediyoruz. TESKİ bünyesinde Muratlı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde çok kapsamlı alt yapı çalışmaları yaptık. Özetle Muratlı ilçemiz hak ettiği hizmetleri alıyor. Hiç kuşkusuz bugün açılışını yaptığımız Cemevi, Muratlı’da çok sevgili canlarımızın sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve hoş görü iklimi içerisinde bir araya gelmelerine ve ibadetlerini yerine getirmelerine vesile olacaktır" dedi.

"Alevi yurttaşlarımızın hakkını teslim eden belediyelerimizde çok teşekkür ediyor ve kendileriyle gurur duyuyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "Evet bugün bir gurur var, mutluluk var. Pir Sultan’ın bir söyleminde, ’Eğri zamanda, doğru yerde duranlara ne mutlu’ diyor. Ne mutlu bize, ne mutlu Büyükşehrimize, ne mutlu Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerimize, ne mutlu eğri zamanda doğru yerde duranlara. Yüzyıllardır yok sayılan, asırlardır binlerce yıldır yok sayılan, yok edilen, ötekileştirilen, çoğu zaman nefret söylemlerine hedef olan Alevi yurttaşlarımızın hakkını teslim eden Belediyelerimizde çok teşekkür ediyor ve kendileriyle gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz dört buçuk yıllık az zaman diliminde, sadece Cemevleri konusunda değil, hiçbir mahalleyi, hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, sıkıntıları, sorunları, talepleri doğrultusunda hizmet götürdü" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi ve Muratlı Sosyo-Kültürel Tesis Cemevi gezilerek vatandaşlara tanıtıldı.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Alevi Vakıflar Federasyonu ve Cem Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan, Cem Vakfı Muratlı Şube Başkanı Bektaş Altuntaş, Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Basın Mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.