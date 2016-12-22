Muratlı’da eğitim-koordinasyon toplantısı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, yeni atanan Kaymakam İsmail Altan Demirayak başkanlığında eğitim-koordinasyon toplantısı yapıldı.

Eğitim-koordinasyon toplantısı Muratlı Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Yeni atanan Kaymakam İsmail Altan Demirayak başkanlığında yapılan toplantı, Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları, her okuldan öğretmen ve öğrenci temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıya katılan okul müdürleri okul aile birliği başkanları ile öğretmen ve öğrenci temsilcilerine söz verilerek talepleri dinlendi.