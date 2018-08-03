Kültür ve Turizm Bakanlığının “Kütüphanelerde Yaz Programı” projesi kapsamında, Muratlı İlçe Halk Kütüphanesi tarafından ‘Muratlılı Sporcular Kitap Okuyor’ etkinliği gerçekleştirildi. Okulların yaz tatiline girdiği dönem süresince halk kütüphanelerinin çocukların zihinsel gelişimine ve erken dönemde okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlaması amacıyla, ilçedeki spor kulüplerinde yaz kurslarına katılan çocuklara ücretsiz kitap dağıtıldı. Projenin detayları hakkında bilgi veren İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Hakan Gayret, proje ile kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.