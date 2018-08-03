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03 Ağustos 2018 13:29

Muratlılı sporcular kitap okuyor

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kütüphanelerde yaz programı kapsamında ‘Muratlılı Sporcular Kitap Okuyor’ etkinliği gerçekleştirdi.

Muratlılı sporcular kitap okuyor

03 Ağustos 2018 13:29


Kültür ve Turizm Bakanlığının “Kütüphanelerde Yaz Programı” projesi kapsamında, Muratlı İlçe Halk Kütüphanesi tarafından ‘Muratlılı Sporcular Kitap Okuyor’ etkinliği gerçekleştirildi. Okulların yaz tatiline girdiği dönem süresince halk kütüphanelerinin çocukların zihinsel gelişimine ve erken dönemde okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlaması amacıyla, ilçedeki spor kulüplerinde yaz kurslarına katılan çocuklara ücretsiz kitap dağıtıldı. Projenin detayları hakkında bilgi veren İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Hakan Gayret, proje ile kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.




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