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Muratlı'nın düşman işgalinden kurtuluşu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

yıldönümünü kutladı.


Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Albayrak, "Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından 2 Kasım 1922 tarihinde Muratlı ilçemiz düşman işgalinden kurtulmuştur. Yüce Türk milletinin Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, yurdumuzu elimizden almak isteyen işgalci güçlere karşı gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı, tarihin altın sayfalarında yerini alan şanlı bir destandır. Çok zor şartlarda kazanılan Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile taçlandırılmıştır. Bizler cumhuriyet nesilleri olarak tarih bilinci ve vatan sevgisi ile Ata'mızdan devraldığımız büyük mirasa sahip çıkıyoruz ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Muratlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyor, 2 Kasım Muratlı'nın Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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