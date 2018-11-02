İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratlı'nın kurtuluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Muratlı'nın 96. kurtuluş yıldönümü kapsamında yapılan etkinliklere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Enez Kaplan, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, STK temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören; Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.