Muratlı'nın kurtuluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Muratlı'nın 96. kurtuluş yıldönümü kapsamında yapılan etkinliklere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Enez Kaplan, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, STK temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören; Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.