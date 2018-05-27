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27 Mayıs 2018 12:15

Müsteşar Yardımcısı Büyük Tekirdağ’da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Tekirdağ’da incelemelerde bulundu.

Müsteşar Yardımcısı Büyük Tekirdağ’da incelemelerde bulundu

27 Mayıs 2018 12:15


Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ardından sırasıyla Süleymanpaşa Aydoğdu Ortaokulu, Süleymanpaşa Tuğlacılar Anadolu Lisesi, Süleymanpaşa Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu ve Süleymanpaşa Tekirdağ Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, öğretmenlerle ve yöneticilerle öğretmenler odasında bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyük, öğretmenler ve yöneticilerin sorularını da yanıtladı. Müsteşar Yardımcısı Büyük, okul ziyaretlerinin ardından Tekirdağ’dan ayrıldı.




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