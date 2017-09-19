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19 Eylül 2017 14:26

Müteahhiti öldüren silah denizden çıktı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 34 yaşındaki müteahhidin ölümü ile ilgili kayıp silah, 1 kilometrelik deniz alanda yapılan aramalar sonucu bulundu.

Müteahhiti öldüren silah denizden çıktı

19 Eylül 2017 14:26


Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi’nde 34 yaşındaki müteahhit Fatih Güventürk, silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Cinayeti titizlikle araştıran Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alarak ifadelerinin ardından Muratlı ilçesinde adliyeye çıkardı. Şantaj yoluyla müteahhitten para sızdırmak için işlendiği ileri sürülen cinayetin zanlıları F.Y. ve kızı N.A. ile olayla ilişkileri olduğu tespit edilen E.G.A., G.G., Ş.S, ve K.B., savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve 6 şüpheli, ‘kasten adam öldürmek’ten tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


1 kilometrelik deniz alanda arama yapıldı


Daha sonra sanıkların ifadeleri doğrultusunda cinayetin işlendiği silahın bulunması için polis ekipler, denizde araştırma çalışması başlattı. müteahhit Fatih Güventürk’ün cinayetinde kullanıldığı ileri sürülen silah, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup amirliğine bağlı dalgıç polis ekipleri, Uçmakdere-Gaziköy arasındaki denizin içinde bir kilometrelik alanda yapılan aramalar sonucu bulundu.




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