Mutlugiller Öykü Yarışması başvuru tarihi uzatıldı

“Mutlugiller Yeni Yazarlarını Arıyor” adı altında gerçekleştirilecek yarışmaya Tekirdağ genelinde tüm ilköğretim okulları 4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri ve sınıf öğretmenleri katılabilecek. Mutlu Ailesi'nin yaşamından kesitler sunularak unutulmaya yüz tutan gelenekleri ve ilçenin sosyal-kültürel yaşamını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek yarışmada yayınlanmaya değer bulunacak her öykü için bin TL telif bedeli ödenecek.

Başvurular, Hürriyet Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde (Kent-kur Sitesi) bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'ne şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecek. Yarışma için başvuru tarihi gelen talepler üzerine 16 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.