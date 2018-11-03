Mutlugiller Öykü Yarışması başvuru tarihi uzatıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulan Süleymanpaşa Çocuk Kulübünün üyelerine yönelik yayınladığı Mutlugiller öykü kitabının yeni serüvenleri için düzenlenecek öykü yarışmasının başvuru tarihi gelen talepler üzerine uzatıldı.
“Mutlugiller Yeni Yazarlarını Arıyor” adı altında gerçekleştirilecek yarışmaya Tekirdağ genelinde tüm ilköğretim okulları 4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri ve sınıf öğretmenleri katılabilecek. Mutlu Ailesi'nin yaşamından kesitler sunularak unutulmaya yüz tutan gelenekleri ve ilçenin sosyal-kültürel yaşamını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek yarışmada yayınlanmaya değer bulunacak her öykü için bin TL telif bedeli ödenecek.
Başvurular, Hürriyet Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde (Kent-kur Sitesi) bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'ne şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecek. Yarışma için başvuru tarihi gelen talepler üzerine 16 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.