Mutlugiller yeni yazarlarını arıyor

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine yönelik hazırladığı Mutlugiller öykü kitabının yeni serüvenleri için yarışma düzenliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi çocuk öyküleri yazma yarışması adı altında gerçekleştirilecek yarışmaya Tekirdağ genelinde tüm ilköğretim okulları 4-5-6-7-8. Sınıf öğrencileri ve sınıf öğretmenleri katılabilecek.



Yayınlanmaya değer bulunacak her öykü için bin TL ödül verilecek

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir ailenin yaşamından kesitler sunularak unutulmaya yüz tutan gelenekler ve ilçenin sosyal-kültürel yaşamını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek yarışmada yayınlanmaya değer bulunacak her öykü için bin TL telif bedeli ödenecek.



Başvurular 13 Ocak’ta sona erecek

Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak No:6’da bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak başvurular 13 Ocak Cuma günü saat 17.00 itibari ile sona erecek. Süleymanpaşa Belediyesi çocuk öyküleri yazma yarışması şartnamesi şöyle:

“1- Öykünün ana kahramanları (Mutlu Ailesi) ve özellikleri, dede (Tevfik-Hüsmen-Hüsnü), saat tamircisi ya da berber, Nine (Adile-Kiraz), ev hanımı, baba (Kemal), kitap kırtasiye, anne (Sevgi-Sevinç), öğretmen, erkek çocuk (Ali) 2. sınıf öğrenci (Atatürk İlkokulu), kız çocuk (Şirin), anasınıfı öğrenci (Atatürk İlkokulu), 2- Öyküde tanıtılabilecek yerler: Semt pazarları, hayvan barınağı, kitap kafe, Atatürk Ormanı, Liman. 3- Yarışmaya Tekirdağ genelinde tüm ilköğretim okulları 4-5-6-7-8. Sınıf öğrencileri ve sınıf öğretmenleri katılabilir. 4- Katılımcı birden fazla öykü ile katılabilir. 5- Öykü daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olmalıdır. 6- Eserler Word dosyasında Times New Roman yazı karakterinde 12 punto 1,5 satır aralığında yazılmış ve en fazla 4 sayfa uzunluğunda olmalıdır. 7- Eserin üstünde sadece rumuz olacak, yazarın kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgi olmayacaktır. 8- Eser 6 nüsha ve bir cd kaydı ve üstünde rumuz yazılı içinde kimlik bilgilerinin yer aldığı bir zarfla birlikte elden teslim edilebilir ya da posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeden yarışmacı sorumludur. 9- Ödül: Yayımlanmaya değer bulunan her öykü için 1.000 Türk lirası telif ücreti ödenecektir. 10- Yarışmaya katılan eserler iade edilmez. 11- Katılımcılar şartnameyi kabul etmiş ve onaylamış sayılır.”

Yarışma takvimi ise, 13 Ocak 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

Eserler, Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden teslim edilecek.