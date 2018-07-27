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27 Temmuz 2018 10:06

Mutlukent Halk Plajı’na yoğun ilgi

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Mutlukent Halk Plajı’na tatile gelen yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Mutlukent Halk Plajı’na yoğun ilgi

27 Temmuz 2018 10:06


Tekirdağ’da, Haziran ayı itibari ile hizmet vermeye başlayan Mutlukent Halk Plajı’nda (Gündal) şezlong, şemsiye, plaj masası, gölgelikler, duşlar, giyinme kabinleri, tuvaletler ve cankurtaran gözetim kulesi yer alıyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından verilen hizmetin yanı sıra temiz denizi ve güvenlik amacıyla yapılan dubalama çalışması da vatandaşların takdirini kazanıyor. Hafta sonları günübirlik denize gelen vatandaşların tercihi olan ve tıklım tıklım dolan Mutlukent Halk Plajı, hafta içinde de yazlıkçıların vazgeçilmez adresi oluyor.


Kumbağ’da yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde cankurtaran da hizmet veriyor. Cankurtaranlar Kumbağ Mutlukent Halk Plajı önünde her gün 10.00-18.00 saatleri arasında görev yapıyor.




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