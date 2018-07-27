Mutlukent Halk Plajı’na yoğun ilgi

Tekirdağ’da, Haziran ayı itibari ile hizmet vermeye başlayan Mutlukent Halk Plajı’nda (Gündal) şezlong, şemsiye, plaj masası, gölgelikler, duşlar, giyinme kabinleri, tuvaletler ve cankurtaran gözetim kulesi yer alıyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından verilen hizmetin yanı sıra temiz denizi ve güvenlik amacıyla yapılan dubalama çalışması da vatandaşların takdirini kazanıyor. Hafta sonları günübirlik denize gelen vatandaşların tercihi olan ve tıklım tıklım dolan Mutlukent Halk Plajı, hafta içinde de yazlıkçıların vazgeçilmez adresi oluyor.

Kumbağ’da yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde cankurtaran da hizmet veriyor. Cankurtaranlar Kumbağ Mutlukent Halk Plajı önünde her gün 10.00-18.00 saatleri arasında görev yapıyor.