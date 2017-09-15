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15 Eylül 2017 14:53

Müziğin ruhu taşta şekil bulacak

Tekirdağ’da bu yılki teması müzik olan 3.

Müziğin ruhu taşta şekil bulacak

15 Eylül 2017 14:53

Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu, ilk çekicin vurulmasıyla başladı.


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu’nun açılışı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 8 ülkeden gelen heykeltıraşlar ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Başkan Ekrem Eşkinat, “Çok güzel bir gün, çünkü artık bir alışkanlık haline gelen Bisanthe Taş Festivali’nin 3’üncüsünü yapıyoruz. Bir şeyin ilkini yapmak bir heyecanla başlıyor. Ama bunu sürdürebilmek, bir standart haline getirebilmek, markalaştırmak oldukça önemli. Bu nedenle son derece mutluyuz. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu’nun bu sene 3’üncüsünde temamız müzik. 8 sanatçımız, 41 ülkeden müracaat eden yüzlerce sanatçı ve eser arasından jürimiz tarafından seçildi. Küratörümüz Nermin Sözel 3 senedir beraber yol yürüyoruz. 8 sanatçımız müzik temasını işlerken, bir de konuk sanatçımız ve küratörümüzün eseri ile birlikte toplamda 10 eseri 1 aylık uzun ve meşakkatli bir süreçte ham taşı yontarak bir heykel, bir sanat eseri haline getirecekler. Ben onlara şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.


Küratör Nermin Sözel ise, "Sizinle her sene bu aylarda bu sempozyumu paylaşıyoruz. Giderken biz içimiz rahat gidiyoruz, çünkü heykellerimizi sizin park ve bahçe alanlarınıza yerleştiriyoruz. Teşekkür ederim” dedi.


Nermin Sözel’in küratörlüğünü üstlendiği 3. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu’na Beyaz Rusya’dan Viktar Kopach, Arjantin’den Laura Marcos, İsrail’den Tanya Preminge, Çin’den Lan Zhi Feng ve Jinxi Xu, Türkiye’den Evrim Çamoğlu, Kosta Rika’dan Ulises Jimenez, Gürcistan’dan Valeri Jikia ve Tayvan’dan Wang Biao katılıyor. Sempozyum, Başkan Eşkinat ve diğer katılımcıların ilk çekici vurmasıyla başladı.




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