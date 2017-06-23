Namık Kemal Stadı doğal çim zemin değişimi için 400 bin TL ödenek

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Milletvekilimiz Yel, “Daha önce de doğal çim zemin olarak hizmet veren Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 1461 ada 70 parselde bulunan arazi üzerine konuşlandırılmış Tekirdağ Namık Kemal Stadı son olarak 2011 yılında doğal çim zemini olarak yenilenmişti. Günümüz şartlarında da son sezonun ortalarında çimin ekonomik ömrünün dolduğu yavaş yavaş gözlenmekteydi. Nitekim sezon sonunda da korkulan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı ve Spor Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmeler ve takipler sonucunda, durumun önemi vurgulanmış, acil ödenek ihtiyacı talep edilmiştir. Bu durum üzerine doğal çim zeminin yenilenmesi için ödenek taahhüdü, görüşmelerimizin hemen ardından İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir. En kısa süre içerinde stadımızın doğal çim zemini yenilenmiş ve hizmete sunulmuş olacaktır. Tekirdağ’ımıza ve spor camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.