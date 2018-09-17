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Namık Kemal Stadı yeniledi

Tekirdağ, Namık Kemal Stadı bakım onarım çalışması tamamlandı.


Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Namık Kemal Stadı doğal çim zemini yapılan faaliyetler sonrasında yıpranarak zarar görmesiyle onarım çalışmaları başladı. Yeni sezonda sporcuların ve sporseverlerlesin daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla yıpranmış olan doğal çim zeminde yenileme çalışmaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tamamlandı.


Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap da, tamamlanan bakım onarım çalışmalarının son durumunu gözlemlemek adına statta incelemelerde bulundu.

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