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Narkotik polisi torbacının zulasını ortaya çıkardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir evin bahçesinde 10 ayrı çorap içerisine zulalanmış çok miktarda satışa hazır halde bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evin bahçesinde 10 ayrı çorap içerisine zulalanmış çok miktarda satışa hazır halde bonzai ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Çorlu'nun Kore olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde ortaklaşa operasyon düzenledi. Ekipler, daha önceden alınan bilgiye istinaden uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen N.A. adlı kişiye ait evin bahçesinde arama yaptı. Aramalarda bahçede açılan bir çukura zulalanmış halde 10 ayrı çorap içerisine konulmuş çok miktarda bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri N.A. adlı şüpheliyi de gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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