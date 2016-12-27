NKÜ ile Priştine Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Kosova Priştine Üniversitesi arasında “Akademik Araştırmaları Destekleme” ve “Mevlana Değişim Programı” olmak üzere iki ayrı alanda işbirliği protokolü imzalandı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek’in makamında gerçekleştirilen törende Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marjan Dema, NKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. İhsan Soysal, Prof. Dr. Şefik Kurultay ile Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ass. Dr. Afrim Hoti, Priştine Üniversitesi Genel Sekteri Esat Kelmendi de bulundu.

Akademik araştırmaları desteklemek, karşılıklı fayda sağlayacak akademik programlar geliştirme, iki üniversitenin ortak alanları ile ilgili bilgi ve materyal paylaşımı, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci değişimi, bilimsel makalelerin yayınlanması gibi akademik ve eğitim alanlarındaki etkinlikleri desteklemek hususunda gerçekleştirilen protokol töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Recep Sıralı, Dış İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ersin Şamlı, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hasan Murat Velioğlu ve NKÜ’de okuyan Kosovalı öğrencilerin de hazır bulunduğu tören sonrasında çeşitli akademik birimler ve sosyal tesisler gezildi.