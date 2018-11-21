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NKÜ Rektörü hakkında FETÖ'den hazırlanan iddianame kabul edildi

FETÖ’nün ‘üniversite yapılanmasına’ yönelik soruşturma çerçevesinde "örgüte yardım ettiği" iddiasıyla Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.

FETÖ'nün ‘üniversite yapılanmasına' yönelik soruşturma çerçevesinde "örgüte yardım ettiği" iddiasıyla Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanırken, Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından, NKÜ Rektör Şimşek hakkında "örgüte yardım etme suçu" iddiası ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.


İddianame, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Adli kontrolle serbest kalmıştı


Rektör Osman Şimşek daha önce FETÖ'den, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandıran AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, "Ben de sizden duydum açıkçası, konunun çok fazla içeriğini bilmiyorum. Ama bildiğim hepinizin de yakinen takip ettiği soruşturma devam ediyor. Hem emniyetin hem de savcılığın raporları, çalışmalarının devam ettiği süreç. Herhalde ben de öğlenden sonra net bir bilgi alacağım ama sizin duyduklarınızın aynısını ben de duydum. Detaylı bir şey söylersem yanlış bilgi vermiş olurum. Adalete güvenmek gerekiyor. Eğer ki varsa bu konuyla ilgili suç, kusur, hata ne varsa adaletin önünde herkes hesap verecektir. Bu herkesi bağlar sadece Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü değil. Bir yargı süreci bekleyeceğiz ve göreceğiz" dedi.

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