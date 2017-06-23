NKÜ Rektörü serbest bırakıldı

Dr. Osman Şimşek ve aralarında dekanların da bulunduğu 6 kişi serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı ile 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Tekirdağ Adliyesindeki mahkeme işlemleri tamamlanan 7 kişiden N.G. savcılık sorgusunun ardından, Rektör Osman Şimşek, Ensar Nişancı ve 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.