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23 Haziran 2017 17:17

NKÜ Rektörü serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.

NKÜ Rektörü serbest bırakıldı

23 Haziran 2017 17:17

Dr. Osman Şimşek ve aralarında dekanların da bulunduğu 6 kişi serbest bırakıldı.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı ile 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Tekirdağ Adliyesindeki mahkeme işlemleri tamamlanan 7 kişiden N.G. savcılık sorgusunun ardından, Rektör Osman Şimşek, Ensar Nişancı ve 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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