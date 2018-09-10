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Nöbet geçirdi, kimse ikna edemedi

Tekirdağ’ın Malkara epilepsi hastası bir kişi, lokantada yemek yediği sırada nöbet geçirerek, yere yığıldı.

Tekirdağ'ın Malkara epilepsi hastası bir kişi, lokantada yemek yediği sırada nöbet geçirerek, yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, nöbet geçiren adamı bir türlü ikna edemedi.


Gazibey Mahallesi Ortakokul Caddesi üzerinde bir lokantada yemeğe oturan Mustafa Kezmez, sara nöbeti geçirdi. Yere düşen Kezmez, hafif şekilde yaralandı. Lokantacının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Kezmez'i ayakta tedavi etti.


Hastaneye gitmek istemeyen Mustafa Kezmez, sağlık ekibi, lokantacı ve polisin ısrar çabalarına rağmen ikna olmadı. Kendine geldiğini söyleyen Kezmez, yemeğine devam etti.

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