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08 Ağustos 2018 13:14

O araç trafikten men edildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trafiğe kapalı Atatürk Meydanı’na girerek drift yapan ve yayaları tehlikeye atan araç sürücüsüne ceza uygulayan polis ekipleri aracı da trafikten men etti.

O araç trafikten men edildi

08 Ağustos 2018 13:14


Çorlu’da asker uğurlama töreninde araçlarına astıkları Türk bayrakları ile otomobil ve motosikletlerle konvoy düzenleyen gençler, hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücü ve yayaların hayatlarını tehlikeye attı. Araçlardan biri, araç girişine yasak olmasına rağmen Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’nın önündeki alana çıkarak çeşitli drift yaptı. Bu sırada camdan sarkarak hayatını hiçe sayan bir kişi de objektiflere yansıdı. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, meydanı gören şehir kameralarından aracın plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti. Trafiği tehlikeye düşüren kişilere cezai işlem uygulandı.


Konuyla ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Bazı yerel basın kuruluşlarında -Çorlu’da resmi törenlerin yapıldığı Atatürk Meydanı’nda kaldırım üzerine çıkan bir otomobilin vatandaşların hayatını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli hareketler pes dedirtti. O sırada hiçbir polisin bulunmaması ayrı bir durum olarak nitelendirildi- şeklinde haberler yapıldığı görülmüş; konu ile ilgili Trafik Denetleme ekiplerimiz tarafından haberde geçen üç araç sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapılmış ve toplam bin 823 TL idari para cezası uygulanmış, 1 araç ise trafikten men edilmiştir" denildi.




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