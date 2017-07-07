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07 Temmuz 2017 12:33

Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

07 Temmuz 2017 12:33


Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bir apartmandaki dairelerden birinden dumanlar yükseldiğini fark eden apartman sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de duman çıkan daireye girerek müdahale etti. Olay yerine her ihtimale karşı 112 acil servis ekipleri ile TREDAŞ ve ÇORDAŞ ekipleri de sevk edildi.


Yangına ocakta unutulan yemeğin neden olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı dairede tek başına yaşayan ve yemeği ocağa koyduktan sonra uyuyakalan Ş.A. acil servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




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