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Odalar arası iletişim güçleniyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, oda kıyaslama çalışmaları programı çerçevesinde Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, oda kıyaslama çalışmaları programı çerçevesinde Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.


Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret programında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Seymen, 3. Meslek Komitesi Başkanı Erhan Deniz ve 3. Meslek Komitesi Üyeleri Bülent Ceylan ile Mikail Çelik yer aldı. Çerkezköy TSO heyetini, Kırklareli TSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, 3. Meslek Komitesi Başkanı Hakkı Kurtuluş, 10. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Yavuz ve Komite Üyeleri Erol Akkaş, Hüseyin Dere, Şevket Başelen, Uğur Arıkök, Atilla Akın, Erhan Ülger, Yavuz Turak, İbrahim Akar, Hüsnü Güngör Akarca ile Tolga Çakır karşıladı.



Odalar arası iletişim güçleniyor


Gerçekleşen görüşmede toptan ve perakende ürün ticareti, e-ticaret, yetkili servis, bakım ve onarım hizmetleri alanlarında hizmet veren komiteler, birbirlerinin yaptığı çalışmaları kıyaslama fırsatı buldu. Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yaptığı konuşmada, “Kırklareli TSO'ya gerçekleştirdiğimiz kıyaslama ziyareti sonucunda iki Oda arasındaki iletişimi güçlendirdik. Ayrıca aynı sektörlere ait komitelerimiz,de ortak sorunlarına çözüm önerisi aradı. Bu tip organizasyonları, Odalar arası iletişim ve birliği geliştirmesi ve bunun sonucunda bölgemiz için ortak hizmetler yapılması açısından oldukça önemli buluyoruz. Kırklareli TSO'ya misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederiz” sözlerini kaydetti.



Vali Bilgin'le görüştüler


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Seymen, 3. Meslek Komitesi Başkanı Erhan Deniz ve 3. Meslek Komitesi Üyeleri Bülent Ceylan ile Mikail Çelik, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e de bir nezaket ziyaretinde bulundu.

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