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22 Aralık 2016 16:52

‘Odun Dışı Orman Ürünlerinin Geliştirilmesi’ projesi

‘Odun Dışı Orman Ürünlerinin Geliştirilmesi’ projesi

22 Aralık 2016 16:52

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Odun Dışı Orman Ürünlerinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında üreticilere 60 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ‘Odun Dışı Orman Ürünlerinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında, Bıyıkali mahallesinde bulunan Tarımsal Daire Başkanlığı seralarında, herhangi bir kimyasal verilmeden yetiştirilen adaçaylarından yapılan bin adet adaçayı paketi Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Perşembe pazarında kurulan stantta tanıtım amaçlı sergilenen Adaçayları vatandaşların yoğun ilgisi sonucu kısa sürede tükendi. Pazartesi günü Malkara ilçesinde 500 adet dağıtılan adaçaylarından önümüzdeki günlerde Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde de bin 500 adet dağıtılacağı belirtildi.
Proje kapsamında Şarköy, Kızılcaterzi, Kocaali, Yayaköy ve Uçmakdere mahallerindeki üreticilere 2015 yılında yaklaşık 40 bin, 2016 yılında da 20 bin olmak üzere toplam 60 bin adaçayı fidesi dağıtıldığı kaydedildi.



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