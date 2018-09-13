Öğrenci okutan projede yeni dönem başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 4 yıl önce başlattığı “Apartmanlarımız Okutuyor, Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor” sosyal sorumluluk projesinde yeni dönemde burs vermek isteyen apartmanlar ve burs almak isteyen öğrenciler için kayıtlar başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler için kampanyada yeni bir ivme kazandırmak isteyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz yıl 150 Süleymanpaşalı öğrenciye verilen katkıyı daha da çok öğrenciye çıkarmak için harekete geçti. Bir apartman ya da topluğun yapacağı aylık sadece 200 TL'lik bir destek ile bir öğrenciye burs imkanı sağlayan proje için apartman, topluluk ya da bireysel burs verenlerin desteği bekleniyor.

“Hedefimiz herkesi bu projeye katmak“

Amaçlarının kampanyanın Süleymanpaşa genelinde yaygınlaşması olduğunu ifade eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Bu işe başladıktan sonra apartman girişine ‘Bu apartman bir üniversite öğrencisi okutuyor' diye bir plaket astık ve farkındalık oluşturduk. Bu levhayı gören insanlar ‘bu nedir' diye sorduklarında onları bilgilendiriyoruz ve herkes de bir heves uyandırıyor. Arkadaşlarımızdan ‘biz de katılalım' diyenler oldu. Ancak bizim bu projede amacımız aramıza 3-5 kişi daha katmak değil, Süleymanpaşa genelindeki apartmanları, kişi ve kurumları da içine alarak böyle bir proje gerçekleştirip öğrenci okutulmasına vesile olmaktır. Hedefimiz herkesi bu projeye katmak ve sürekliliği olan geniş bir ağ kurmak” dedi.

“Projemizin dördüncü yılında”

Projenin dördüncü yılında daha da yüksek bir katılım beklediklerini dile getiren Başkan Eşkinat, “Aylık 200 TL katılım ile bir apartman, bir topluluk ya da bireysel olarak herkesi bu kampanyaya katılıp bir öğrencimizin daha okumasına yardımcı olmaya davet ediyorum. Projemizin dördüncü yılında daha da çok birlik olalım, daha çok öğrencimizi okutalım. Yeni eğitim öğretim yılında yeni filizlerimiz için sizlerde katkı verin” İfadelerini kullandı.

Öte yandan “Apartmanlarımız Okutuyor, Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor” projesi ile ilgili bilgi almak, burs veren olmak ya da burs başvurusu yapmak için 0850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden bilgi alınabileceği belirtildi.