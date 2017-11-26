Öğrenciler projelerini Başkan Akay’a tanıttı

Uğur Okulları Lise Başkanı Emre Büyük, Ortaokul Başkanı Sude Özgün ve Başkan Yardımcısı Baran Demir ile okulun Rehber Öğretmeni Mehtap Kıycıoğlu ve Sosyal Bilimler Öğretmeni Erdem Civelek, Belediye Başkanı Vahap Akay’ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler, kendi hazırladıkları "Eko Okul ve Su Kaşifi" isimli projeler hakkında Başkan Akay’ı bilgilendirdikleri ziyarette gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için de destek istediler.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Vahap Akay, “Son günlerde kentimizde çevre konusunda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bölgemizde kurulmak istenen termik santral ve her türlü çevresel sorunlara karşı olan hassasiyetimizi sürekli dile getiriyoruz. Bu konularda elimizden geldiğince halkımızı da bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Atık sular arıtıldıktan sonra dereye deşarj olacak”

Çerkezköy’de atık suların yıllardır derelere deşarj edildiğini anımsatan Akay, “Atık suların derelere deşarj edilmesi nedeniyle havamız ve doğamız kirleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 yıl önce bir proje başlatıldı. Devlet Su İşleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Çorlu Deresi ve Pınarça Deresi’ne akan atık sular, dere yatakları boyunca oluşturulan kolektör hattı ile atık su arıtma tesisine taşınacak. Atık sular bu tesisimizde arıtıldıktan sonra dereye deşarj olacak. Aynı şekilde Yıldırım Beyazıt Mahallemizde bulunan Kavak Dere’de de bu çalışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Akay, öğrencilerin belirleyecekleri herhangi bir tarihte atık su arıtma tesisinin gezilebileceğini söyleyerek, “Ben sizleri çevreye olan bu duyarlılığınızdan dolayı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çerkezköy Belediyesi olarak çevremizin korunması ve temiz tutulması ile ilgili her türlü projeye de destek vereceğiz” dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.