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22 Temmuz 2018 13:39

Öğrenciler sınavın, velileri sıcak havanın terini döktü

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da KPSS’ye giren öğrenciler içeride ter dökerken, onları bekleyen velileri ise bunaltıcı sıcaklarda saatlerce çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi.

Öğrenciler sınavın, velileri sıcak havanın terini döktü

22 Temmuz 2018 13:39


Lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Tekirdağ’da da yoğun katılımla gerçekleşti. Tekirdağ’da da KPSS’ye giren öğrenciler içeride ter dökerken, onları bekleyen velileri ise bunaltıcı sıcaklardan korunmak için okul duvarları ve etrafta bulunan ağaçların gölgesinde bekledi.


Sınav nedeniyle okulların etrafında araç yoğunluğu yaşanırken, öğrencilerin sınavdan çıkmalarıyla birlikte, cadde aralarında trafik felç oldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisi ekiplerinin devreye girmesiyle kilitlenen trafik normale döndü.


Öğleden sonraki oturum ise saat 14.30’da başlayacak.




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