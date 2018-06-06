Öğrencilerden örnek davranış

Proje kapsamında, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim öğretimine devam eden öğrenciler, işletmelerde meslek eğitimi ve döner sermaye faaliyetlerinden kazandıkları paraların bir kısmını toplayıp, ihtiyacı olan engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye aldı. İhtiyaç sahibini tespit etmek için Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesiyle görüşülen öğrenciler tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşa ulaştırdı. Bu vesileyle ihtiyacı olan engelli bir vatandaşa, küçük de olsa destek sağlandı.

Proje faaliyetine İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin projede görev alan yönetici, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.