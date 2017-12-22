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22 Aralık 2017 17:05

Öğrencilere temel trafik eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda ilkokul 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencilerine Temel Trafik Eğitimi verdi.

Öğrencilere temel trafik eğitimi

22 Aralık 2017 17:05


Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Aydoğdu, 13 Kasım ve Kamil Korkmaz Zafer İlköğretim okullarının 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencilerine yönelik olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel Trafik Eğitiminde, trafik ışıklarından karşıdan karşıya geçişlerde dikkat edilmesi gerekenler, trafik levhalarından bisiklet kullanımına kadar tüm trafik kuralları konusunda sunum eşliğinde ayrıntılı bilgiler verildi.


Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, çocuklara yönelik trafik eğitimlerine önem verdiklerini belirterek, "Ulaşım Dairesi olarak gelecek nesillere trafik bilincinin yerleştirilmesi için eğitim çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Özellikle çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için okullarımızda eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Bu anlamda bize talepte bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da trafik bilincine yönelik eğitim çalışmalarımız ve etkinliklerimiz devam edecek" dedi.


Eğitimlerin sonunda öğrencilere ayrıca Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Kuralları dergisi ve çeşitli hediyeler de verildi.




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