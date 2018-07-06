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06 Temmuz 2018 11:01

Öğrencilerin tercih telaşı

Tekirdağ’da Tercih ve Yerleştirme Komisyonları, öğrencilere rehberlik ederek tercihlerinde katkı sağlamaya devam ediyor.

Öğrencilerin tercih telaşı

06 Temmuz 2018 11:01


Tercih ve Yerleştirme Komisyonları, öğrencilere konusunda yardımcı olurken İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da komisyonları gezdi. Ulusan, Süleymanpaşa 50. Yıl Ortaokulu, Süleymanpaşa Hacıilbey Ortaokulu ve Süleymanpaşa Özel İdare 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Tercih ve Yerleştirme Komisyonlarını ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ziyaret sırasında öğrencilere tercih konusunda komisyon ile birlikte rehberlik yaptı.


Tercih süreci ile ilgili görevlilerden bilgi alan Ulusan’a ziyaret sırasında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Aydın da eşlik etti.




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