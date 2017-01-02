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02 Ocak 2017 11:05

Öğretmelere, “Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimi” verildi

Öğretmelere, “Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimi” verildi

02 Ocak 2017 11:05

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 50. Yıl Ortaokulu’nda, ildeki her okuldan bir öğretmenin katıldığı “Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimi” düzenlendi.
50. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ümit Küçük tarafından akıllı tahta yardımıyla uygulamalı olarak yapıldı.
50. Yıl Ortaokulu Müdürü Hulusi Tatar, 09-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Malta’da Erasmus Plus projesi kapsamında Okul Eğitimi uygulamalarına katıldıklarını belirterek, “Proje, eğitimde teknoloji kullanımı üzerine bir projeydi. Okullarda, fatih projesi ile birlikte akıllı tahtalar geldi, teknolojik altyapı son derece iyi durumda. Bunu nasıl daha etkili kullanabiliriz şeklinde bir eğitim verildi bize. Akıllı tahtalara yüklediğimiz programlarla, guizler, alıştırmalar, eşleştirme alıştırmaları gibi, İngilizce, Türkçe, matematik gibi branşların işlerini kolaylaştıracak şekilde alıştırma örnekleri yapmamız sağlandı. Kendi web sitemizi nasıl açabiliriz, bunun düzenlemesini nasıl yapabiliriz tarzında bilgiler aldık. Bu bilgileri diğer öğretmen arkadaşlarımızla paylaşacağız, onlarda kendi okullarındaki arkadaşlarımızla paylaşarak bu eğitimden bütün okulların faydalanmasını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ümit Küçük ise projenin oldukça verimli bir çalışma olduğunu anlatarak, “Projenin son derece etkili olduğunu gördük, ilimizde yaygınlaştırılması içinde, yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında, bütün okullara bilgi paylaşımı yapıyoruz. Buraya gelen arkadaşlarımız, burada öğrendiklerini, bütün ilçelerde, hatta köy okullarında anlatacaklar ve herkes bu eğitimden istifade etmiş olacak” ifadelerini kullandı.



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