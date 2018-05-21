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21 Mayıs 2018 14:18

Öğretmen çiftin 1 yaşındaki çocukları öksüz kaldı

Tekirdağ’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı.

Öğretmen çiftin 1 yaşındaki çocukları öksüz kaldı

21 Mayıs 2018 14:18

Kazada öğretmen çift hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 yaşındaki çocuk yaralandı.


Kaza, gece saat 12.00 civarında İstanbul-Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Bayhan yönetimindeki 34 KH 0897 plakalı hususi otomobil, Tekirdağ’ın 13. kilometresinde sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücü Erkan Bayhan (41) ve eşi Fatma Keskin Bayhan’ı (37) bulundukları yerden çıkardı.



Çocukları öksüz kaldı


Fatma Keskin Bayhan olay yerinde, sürücü Erkan Bayhan ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta bulunan 1 yaşındaki çocukları Deniz Bayhan ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.




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