Öğretmenler gününe özel klip

Soğuk ve yağmurlu hava koşullarına rağmen düzenlenen klipte 17 müzik öğretmeni ve çok sayıda görevli personel yer aldı.

24 Kasım Öğretmenler gününe sayılı günler kala, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler için çok sayıda öğretmeninde görev aldığı klip çekimleri yapıldı. Tekirdağ'da 17 müzik öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen ve iki Tekirdağ türküsünün seslendirildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü Klibinin çekimleri tamamlandı. Soğuk ve kötü hava koşullarına rağmen çekimleri yapılan Öğretmenler Günü Klibinde, Tekirdağ'ın tarihi ve turistik yerlerinde de çekimler yapıldı.

Türkülerin seslendirilmesinde ve çekiminde görev alan öğretmenlere ve personele Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından yemek verildi. Yemeğin ardından yapılacak çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.