Öğretmenler lösemiye dikkat çekti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğretmenleri Lösemi Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak için okulun tüm öğretmenleri olarak bir araya geldiklerini belirten Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu Okul Müdürü İlyas Yılmaz, "Kan kanseri adıyla da bilinen lösemi, kemik iliğindeki kan kökenli hücrelerin anormal, kontrolsüz çoğalması sonucunda ortaya çıkıyor. Unutmamalıyız ki; lösemi çocuklukta tedavi edilebilen ve başarı yüzdeleri oldukça yüksek bir hastalık. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi lösemide de erken tanı büyük bir öneme sahip. Lösemili Çocuklar Haftası'nda öğretmenlerimiz ile oluşturmak istedik. Tüm çocuklarımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

Öte yandan okulun bir öğrencisi de lösemi tanısıyla bir süredir tedavi görüyor.