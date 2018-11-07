İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler lösemiye dikkat çekti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğretmenleri Lösemi Haftası’na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğretmenleri Lösemi Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.


Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak için okulun tüm öğretmenleri olarak bir araya geldiklerini belirten Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu Okul Müdürü İlyas Yılmaz, "Kan kanseri adıyla da bilinen lösemi, kemik iliğindeki kan kökenli hücrelerin anormal, kontrolsüz çoğalması sonucunda ortaya çıkıyor. Unutmamalıyız ki; lösemi çocuklukta tedavi edilebilen ve başarı yüzdeleri oldukça yüksek bir hastalık. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi lösemide de erken tanı büyük bir öneme sahip. Lösemili Çocuklar Haftası'nda öğretmenlerimiz ile oluşturmak istedik. Tüm çocuklarımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyoruz" dedi.


Öte yandan okulun bir öğrencisi de lösemi tanısıyla bir süredir tedavi görüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.