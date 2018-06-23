Öğretmenlere ’Afet Farkındalık Eğitimi’

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda uygulanan öğretmenlere yönelik mesleki çalışma programı bütün ilçelerde yapılarak, Çorlu ve Ergene’de gerçekleştirildikten sonra son buldu. Çorlu Halk Eğitim Merkezi ve Ergene Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programın son gününde öğretmenlere AFAD eğitmenleri tarafından ’Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

11 ilçede gerçekleştirilen program süresince öğretmenlere ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.