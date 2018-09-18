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Öğretmenlere “Afet Farkındalık Eğitimi”

Tekirdağ’da her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda uygulanan öğretmenlere yönelik “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.

Tekirdağ'da her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda uygulanan öğretmenlere yönelik “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda uygulanan öğretmenlere yönelik mesleki çalışma programında öğretmenlere “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.


Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekirdağ İlkokulu ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ve AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde öğretmenlere İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

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