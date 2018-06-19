Okul Sağlığı Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının korunması, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlıklı hayat tarzlarının ve alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlık eğitiminin verilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mayıs 2016’da imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” için “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı Uygulama Kılavuzu” hazırlandı.

Protokol gereğince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile İl Okul Sağlığı Kurulu Toplantısı Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir konuyla ilgili sunum yaparak, kurumlarla görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda söz konusu programın etkin yürütülmesine yönelik kararlar alındı.