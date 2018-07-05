Okul sporları ve geleneksel çocuk oyunları değerlendirildi

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Fuat Asım Arvas, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Abdulkerim Kasap, Okul Sporları Koordinatörleri Beden Eğitim Öğretmenleri Sevil Dere ve Faruk Esen’in katılımlarıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılı okul sporları, geleneksel çocuk oyunları ve yetenek tarama ve spora yönlendirme projesi ile proje değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantı, Okul Sporları Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmeni Sevin Dere’nin, okul sporları, geleneksel çocuk oyunları ve yetenek tarama ve spora yönlendirme projesi sunumuyla başladı. Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Abdülkerim Kasap konuşma yaparak, "Sportif yetenek taramasında katılım tam olarak sağlanamadı. Sahadan aldığımız bilgilere göre bunun sebebi ulaşım sıkıntıları ve veli muvaffaktı sağlanamamasıdır. Önümüzdeki yıl bu ölçümlerin beden eğitimi öğretmenleri tarafından yapılması daha iyi olacaktır" diye konuştu.

"Protokol imzalayalım"

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, yapılan faaliyetlere hız katılması gerektiğini ve daha önceki projelerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm faaliyetlerde iki kurumun koordinesiyle hareket edilmeli ve bu koordinasyon iyi tesis edilmelidir. İki kurum karşılıklı olarak taleplerini sunmalı ve sorun giderici yöntemler belirlenmelidir. 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında Geleneksel Çocuk Oyunların 11 ilçede ilkokul seviyesinde düzenlenmesi, il finalinin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına denk getirilmesi uygun olacaktır. Oyunlarda hakem olarak görev yapan öğretmenler turnuva boyunca görevli izinli sayılacaktır. Geleneksel çocuk oyunları kapsamında oynatılan oyun alanlarının çizilmesi için bir ilkokul belirlenip çizim işlemleri eğitim-öğretim yılı başında yapılacaktır. ‘Sağlığa ve Başarıya Yüzüyoruz’ projesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında tekrar düzenleyip bir protokol imzalayalım. Tüm okulların katılımıyla bir açılış yapalım. İlkokul 3’üncü sınıflar belirlenecek gruplar halinde haftada iki kez 4 haftalık periyotlarla yüzme dersi alsınlar" dedi.