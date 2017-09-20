Okul yapımı için protokol imzalandı

Çerkezköy ilçesinin Fevzipaşa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine Hayırsever Zeki Algur tarafından yaptırılacak olan 21 derslikli ilkokul yapımı işine ait protokol, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ve Hayırsever Zeki Algur tarafından Valilik Makamında imzalandı.

Vali Mehmet Ceylan, Hayırsever Zeki Algur’a teşekkür ederek yapılacak okulun hayırlı olmasını diledi.