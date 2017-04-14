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14 Nisan 2017 13:11

Okul yararına bahar kermesi düzenlendi

Malkara Anadolu Lisesinde okul yararına geleneksel olarak kurulan Bahar Kermesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Okul yararına bahar kermesi düzenlendi

14 Nisan 2017 13:11


Belediye Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, Okul Müdürü Mümin Lütfüoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Gülten Can ile Yönetim Kurulu üyeleri, kermese katılanları memnuniyetle karşıladı. Kermese, okul müdürleri, resmi kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve yardımsever vatandaşlar katıldı. Okul Aile Birliği Başkanı Gülten Can, kermeste emeği geçenlere ve katkı sağlayan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.


Kermeste öğrenci velilerinin hazırladıkları hamur işleri, börekler, mekikler, tatlılar, pastalar ve yemekler kısa sürede tüketildi.




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