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10 Ocak 2017 22:29

Okula gönderilmeyen iki çocuk koruma altına alındı

Okula gönderilmeyen iki çocuk koruma altına alındı

10 Ocak 2017 22:29

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde okula gönderilmeyen ve evden dışarı çıkmalarına izin verilmeyen iki çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde 9 yaşındaki T.İ. ve 11 yaşındaki S.İ.’nin annesi tarafından okula gönderilmediği ve evden dışarı çıkmalarına bile izin verilmediğine yönelik ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerinin incelemeleri sonucunda çocuklar koruma altına alındı. Çocuklarını vermek istemeyen anne İ.İ., sinir krizi geçirmesi üzerine ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne İ.İ.’nin daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.



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