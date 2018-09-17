Okullar açıldı, çocukların sevinci gözlerinden okundu

Türkiye'de yaz tatilinin sona ermesiyle yeni eğitim öğretim sezonu bugün itibariyle başladı.

Sabahın erken saatlerinden velilerin telaşı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakamlarına göre, açık öğretim öğrencileri dâhil, bütün okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen bugün sınıfları doldurdu.

Tekirdağ'da 177 bin 170 öğrenci okula başladı

Yeni eğitim öğretim yılında, Tekirdağ'da 421‘i resmî 124'ü özel olmak üzere toplam 545 okul 35'i resmi 182'si özel olmak üzere toplam 217 kurumda, 10 bin 800 öğretmen, bugün itibariyle 177 bin 170 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti vermeye başladı.

Okula başlayan çocukların mutluluğu yüzünden okunurken, üç ay tatilinin bitmesine kimi öğrenci sevinirken kimisi de az geldiğini ifade etti. Tatil boyunca ne yaptıkları sorusun ise çocuklar genelde bol bol gezdiklerini, kitap okuduklarını söyledi.

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 18 Ocak'ta sona erecekken, Öğrenciler yıl sonu karnelerini ise 14 Haziran'da alacak.