Okulun ilk ders zilini, Vali çaldı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Karacakılavuz Mahallesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilerle birlikte ders başlama zilini çaldı. Okulda düzenlenen törende konuşan Vali Ceylan, "Öğrencilerimiz yeni bir eğitim-öğretim yılının heyecanı içerisindeler. Yavrularımızı emanet ettiğimiz değerli öğretmenlerimiz bu yıl da aynı titizlikle görevlerine devam edeceklerdir. Bizler, velilerimizin de desteğiyle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“En iyi hizmeti verebilmek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz”

Vali Ceylan konuşmasının devamında, öğrencilere önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından uzak tutmak için sokak oyunları, spor faaliyetleri gibi aktivitelere özendirmeliyiz. Bir milyonu aşan ve devamlı göç alan bir şehir olarak 180 bin öğrencimiz ve 10 binin üzerinde öğretmenimizle en iyi hizmeti verebilmek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. İçişleri Bakanlığı, Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak çalışması ile yürütülen sosyal sorumluluk projesini bu yıl da hassasiyetle uygulamaya devam edeceğiz. Okula gelirken, okulda ve okuldan evine varana kadar öğrencilerimizin güvenliği için, emniyet güçleri, güvenlik görevlileri, okul müdürleri ve bizler elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Karacakılavuz Okul Müdürü Ersin Çakır, Okul Aile Birliği Başkanı Cavit Solak ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, birer açılış konuşması yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Vali Ceylan ve beraberindekiler ilk ders zilini çaldıktan sonra sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.