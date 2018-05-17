Okuma Yazma Seferberliği ilk mezunlarını verdi

Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sertifika teslim törenine, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, ilçede bulunan diğer okulların müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

“Kendi öz güvenimi kazandım"

Programın açılış konuşmasını yapan ve çok heyecanlı olduğunu belirten kursiyer Tülin Çakıcıoğlu, “Bir anne olarak 47 yaşında 4 tane çocuğum var ve çok zorluklar yaşadım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve sevgili eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı bu kurslar sayesinde tüm kadınlarımız kendisinde bir güç hissetti. Bir kadın için çok zor bir şey okuma yazma bilmemek, özellikle de bir anne olarak. Neyin nerede olduğunu bilmiyorsun ve ben bu kursta kendi öz güvenimi kazandım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim, öğrenmeye devam ediyorum" diye konuştu.

"1 kişi dahi olsa eğitimlere devam edeceğiz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ise "Okumak aydınlanmaktır ve bunun yaşı yoktur. Biz Çerkezköy’de 34 bin 850 öğrencimizi örgün eğitimde okullarımızda eğitiyoruz ama bizim bir de hayat boyu öğrenme diye bir programımız var. Bu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliğinin tamamını seferberlik olarak tüm okullarımızda ve kurumlarımızda, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin fedakarlıkları ile ve sizlerin 68-70 yaşında teyzelerimizin, okuma azmini birlikte yaşadık. Biz bunu sizlerle başardık ve bu tarz eğitimlerimiz okuma yazma oranı ilçemizde yüzde 100’ulaşana kadar da devam edecek. Okur-yazarlığı olmayan 938 vatandaşa ulaşılıp, 24 ayrı yerde 48 adet kurs açıldı. 733 kursiyer kayıt edilmiş olup, ilkokulu çeşitli nedenlerle yarıda bırakmış olan vatandaşlara ise 20 kişi. 1. seviye ve 2. seviye olarak okuma yazma seviye tespit sınavı yapılarak 224 kursiyere diploma verilmiştir. Kurslarımız ve gayretlerimiz devam edecektir. Belirlemiş olduğumuz bölgelerimizde kursiyer sayısı gözetmeksizin 1 kişi dahi olsa kurs açarak bu eğitimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından diploma almaya hak kazanan vatandaşlara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş tarafından diplomaları teslim edildi.