Okumak Yaşamaktır Projesi’nin sergisi açıldı

Avrupa okullarının ortak buluşma alanı olan eTwinnig portalında; kuruculuğunu Fransa ve Rize Çayeli İshakoğlu İlkokulunun yaptığı, Türkiye’de 81 il ve Avrupa’da 16 ülkenin ortaklığı ile yürütmüş olan ”Okumak Yaşamaktır” adlı projenin Tekirdağ temsilciliğini Süleymanpaşa Cumhuriyet İlkokulu yaptı. Kitap okuma bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek ve dünyaya bir mesaj vermek amacında olan proje iki ay sonunda son buldu. Yapılan organizasyonlarda çekilen fotoğraflar Tekira AVM’de sergilendi.

"Aynı çalışmalar 81 il ve 16 ülkede de yapıldı"

Açılışta konuşma yapan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Kenan İşcan okumanın önemine değinerek, “Biz bu projede ortaklarımızla birlikte ilimizin kültürel, sanatsal ve onun değerlerini oluşturan ve onun tanıtımında bir değer olan yerlerde proje yöneticimiz Günay Ağırbaş ve öğrencileriyle beraber okuma faaliyetleri yapıldı. Aynı çalışmalar 81 il ve 16 ülkede de yapıldı. Okumak medeniyetin anahtarıdır. Gelişen, gelişmek isteyen, medeni olmak isteyen ülkelerin okumayı uluslarına bir yaşam biçimi haline getirmek zorundadırlar” dedi.

Açılış kurdelesinin kesiminden sonra sergi protokol üyeleri ve veliler tarafından gezilerek yapılan etkinlikler öğrenciler tarafından anlatıldı.

Sergiye Süleymanpaşa Mili Eğitim Müdürü Ünal Mamur, Okul Müdürü Kenan İçcan, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.