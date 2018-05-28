Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 17:34

Okumak Yaşamaktır Projesi’nin sergisi açıldı

Tekirdağ’da Okumak Yaşamaktır Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından bu projeye katılan çocukların fotoğrafları sergilendi.

Okumak Yaşamaktır Projesi’nin sergisi açıldı

28 Mayıs 2018 17:34


Avrupa okullarının ortak buluşma alanı olan eTwinnig portalında; kuruculuğunu Fransa ve Rize Çayeli İshakoğlu İlkokulunun yaptığı, Türkiye’de 81 il ve Avrupa’da 16 ülkenin ortaklığı ile yürütmüş olan ”Okumak Yaşamaktır” adlı projenin Tekirdağ temsilciliğini Süleymanpaşa Cumhuriyet İlkokulu yaptı. Kitap okuma bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek ve dünyaya bir mesaj vermek amacında olan proje iki ay sonunda son buldu. Yapılan organizasyonlarda çekilen fotoğraflar Tekira AVM’de sergilendi.



"Aynı çalışmalar 81 il ve 16 ülkede de yapıldı"


Açılışta konuşma yapan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Kenan İşcan okumanın önemine değinerek, “Biz bu projede ortaklarımızla birlikte ilimizin kültürel, sanatsal ve onun değerlerini oluşturan ve onun tanıtımında bir değer olan yerlerde proje yöneticimiz Günay Ağırbaş ve öğrencileriyle beraber okuma faaliyetleri yapıldı. Aynı çalışmalar 81 il ve 16 ülkede de yapıldı. Okumak medeniyetin anahtarıdır. Gelişen, gelişmek isteyen, medeni olmak isteyen ülkelerin okumayı uluslarına bir yaşam biçimi haline getirmek zorundadırlar” dedi.


Açılış kurdelesinin kesiminden sonra sergi protokol üyeleri ve veliler tarafından gezilerek yapılan etkinlikler öğrenciler tarafından anlatıldı.


Sergiye Süleymanpaşa Mili Eğitim Müdürü Ünal Mamur, Okul Müdürü Kenan İçcan, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç