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02 Temmuz 2018 13:07

Olta balıkçılığı turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Çorlu’da düzenlenen ve geleneksel hale gelen Olta Balıkçılığı Turnuvası gerçekleştirildi.

Olta balıkçılığı turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

02 Temmuz 2018 13:07


Çorlu Gölbaşı Gençlik Parkı’nda düzenlenen ve balık tutmayı seven vatandaşların dört gözle beklediği Olta Balıkçılığı Turnuvası her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Gölbaşı Gençlik Parkı’nda düzenlenen Olta Balıkçılığı Turnuvası, 15 yaş altı ve 15 yaş üstü olarak iki kategoride gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan balıkçılar en büyük ve en ağır balığı yakalamak için birbirleriyle kıyasıya yarıştılar.


Turnuvanın sonunda dereceye giren ilk üç yarışmacıya olta takımı hediye edilirken ilk altıya giren yarışmacılara törenle kupa ve madalya takdim edildi.


Gölbaşı Gençlik Parkı’nda düzenlenen olta balıkçılığı yarışmasına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katılarak yarışmacılara ‘rastgele’ dedi.




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