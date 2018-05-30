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30 Mayıs 2018 18:25

On binlerce lastik cayır cayır yandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan çöplük alanında bulunan on binlerce otomobil ve traktör lastiği henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşarak alev aldı.

On binlerce lastik cayır cayır yandı

30 Mayıs 2018 18:25

Alevler arasında yanan lastikler Çerkezköy gökyüzündeki bulutları siyaha boyadı.


Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 110 itfaiye ve 156 jandarmaya bildirdi. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın alanında geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmalarının ardından alevler çevredeki yeşil alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından netleşecek.




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