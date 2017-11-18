Önce jandarmaya saldırdı sonra kendini bıçakladı

Bir tarlada kendini bıçaklayan şahıs hayatını kaybetti.

İddiaya göre psikolojik sorunları olan Serdal K, Yanıkağıl Mahallesi’nde eline aldığı bıçakla önce yoldan geçenlere daha sonra kendini sakinleştirmek isteyen jandarma ekiplerine saldırdı. Jandarma ekipleri, eli bıçaklı saldırganı ikna edemedi. Bir türlü ikna olmayan şahıs, elindeki bıçakla yoldan geçen araçlara da saldırmaya kalktı.

Jandarmanın etkisiz hale getirmek istediği şahıs, kendisini boş bir tarlaya attı. Burada kendisini bıçaklayan şahıs olay yerinde hazır bekleyen 112 ekibi tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serdal K.’nın 1 ay önce İzmir’den Yanıkağıl’daki yakınlarının yanına geldiği ve daha önce trafik kazası sonucu kardeşini kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.