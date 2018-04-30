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30 Nisan 2018 17:46

Önce vurdu sonra sosyal medyadan duyurdu

Tekirdağ’da valilik önünde yaşanan olayda Erhan A.

Önce vurdu sonra sosyal medyadan duyurdu

30 Nisan 2018 17:46

, sokak ortasında alacak verecek meselesi yüzünden silahla Atalay T.’yi vurdu. Erhan A. daha sonra sosyal medya hesabında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğine dair bir mesaj yayınladı.


Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi’nde valilik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan A. ile Atalay T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erhan A. belindeki silahı çıkartarak Atalay T.’ye 3 el ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Atalay T., Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atalay T.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Erhan A. alacaklısını vurduktan sonra sosyal medya hesabından Atalay T.’yi vurduğuna dair paylaşımda bulundu.




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