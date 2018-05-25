Onları yağmur da durduramadı

Yüzlerce kişinin sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiği mağaza önünde bekleyenler arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı.

Çorlu’da Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan bir elektronik mağazası açılış nedeniyle ürünlerde indirimli fiyat uygulayacağını duyurunca mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı açılış için erken saatte gelenleri yağmur da durduramadı. Şiddetini arttıran yağmura rağmen mağaza önünden bir adım geri gitmeyen vatandaşlar türlü yöntemlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kapıların açılması ile birlikte yüzlerce kişi aynı anda hücum edince bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.