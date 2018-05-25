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25 Mayıs 2018 11:08

Onları yağmur da durduramadı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde açılış nedeniyle bazı ürünlerin indirimli satılacağı duyurulan elektronik mağazası önünde yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu.

Onları yağmur da durduramadı

25 Mayıs 2018 11:08

Yüzlerce kişinin sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiği mağaza önünde bekleyenler arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı.


Çorlu’da Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan bir elektronik mağazası açılış nedeniyle ürünlerde indirimli fiyat uygulayacağını duyurunca mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı açılış için erken saatte gelenleri yağmur da durduramadı. Şiddetini arttıran yağmura rağmen mağaza önünden bir adım geri gitmeyen vatandaşlar türlü yöntemlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.


Kapıların açılması ile birlikte yüzlerce kişi aynı anda hücum edince bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.




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