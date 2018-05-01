Onların eğlencesi, temizlik işçilerin çilesi oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, 1 Mayıs kutlamaları yürüyüş ve mitingle gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nün sıkı güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda şarkıcı Suavi de sahne aldı. DİSK, KESK, EĞİTİM-SEN üyeleri ve işçilerden oluşan kalabalık grup Köprübaşı Meydanı’ndan yürüyerek sahil dolgu alanında toplandı. Alanda toplanan sendika üyeleri doyasıya eğlendi.

Suavi konserinin bitimiyle birlikte kalabalık olaysız bir şekilde dağılırken, sendika üyelerinin yere attıkları su şişeleri, sigara izmaritleri ve etrafa attıkları bayrakları toplamak ise her yıl olduğu gibi temizlik işçilerine düştü. Ellerindeki süpürgelerle alanı temizleyen görevliler, biran önce işlerini bitirmek için çaba sarf etti.